Представитель РПЦ назвал гражданских жен «бесплатными проститутками»

17:28, 16 февраля 2020, ПАИ

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил женщин, состоящих в гражданском браке, с бесплатными проститутками. Такое заявление от него прозвучало на встрече с общественностью, сообщает ТАСС.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает», - цитирует протоиерея Интерфакс.

Эти слова вызвали волну недовольства со стороны общественных организаций.

Заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе попытался объяснить прозвучавшие слова.

«Полагаю, что отец Димитрий не имел в виду оскорбить женщин, которые живут в так называемом гражданском браке», - сказал он и добавил, что прозвучавшее следует трактовать как «упрек тем мужчинам, которые не берут на себя ответственность и боятся регистрировать брак».