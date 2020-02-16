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Общество

Улицу Кузбасской дивизии в Пскове могут расширить в 2020 году до четырех полос

До четырех полос планируют расширить улицу Кузбасской дивизии на участке от улицы Западной до улицы Юбилейной. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе беседы в программе «Лицом к городу».

Реконструкция предполагает расширение проезжей части, организация тротуаров. «В 2020 году, планируем, будут выделены средства на реконструкцию улицы с расширением по две полосы в каждом направлении, с тротуарами, перестроением движения на улице Западной», - рассказал он.

Улица Западная станет следующим этапом работ на участке от Кузбасской дивизии до улицы Коммунальной.

Кстати, в 2021-2022 годах пройдет строительство продолжения улицы Кузбасской дивизии до улицы Народной. Планируется организовать круговое движение, парковка и выезд к перинатальному центру. Подробнее здесь >>>.

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