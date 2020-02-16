Пенсионер из Сербии отправился пешком в Москву в надежде побывать на Параде Победы

18:47, 16 февраля 2020, ПАИ

Жителю Сербии Миловану Милетиновичу 72 года. Живет он в городе Ужице на западе Сербии. Он занимается спортом, является обладателем черного пояса по карате (5 дан) и призером национальных соревнований по бодибилдингу. Пенсионер к тому же стал студентом факультета физической культуры.

А в эти дни он пешком отправился в Россию. Его цель – побывать на Параде Победы в Москве 9 мая, сообщает РИА Новости. Милован Милетинович планируется встретиться лично с президентом России Владимиром Путиным и пожать ему руку.

Расстояние, которое ему предстоит преодолеть, превышает 2 тысячи 640 километров. К этому походу пенсионер готовился на протяжении полугода. План пожилого человека – 40 километров в день. Свой маршрут он проложил через Белград, Будапешт, Краков, Минск.

Ранее мужчина побил рекорд Гиннеса, пройдя пешком 2,5 тысячи километров из Сербии на Олимпиаду в Лондоне.