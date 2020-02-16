Убегавшего от обидчика мужчину сбила машина на улице Пскова

19:10, 16 февраля 2020, ПАИ

В Пскове на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта 16 февраля около 18 часов автомашина «Мерседес» сбила человека. Как передает с места происшествия корреспондент Псковского агентства информации, пострадавший неожиданно для водителя выскочил на проезжую часть.

По версии очевидцев, на тротуаре произошла драка. Один из ее участников решил покинуть место поединка и бросился бежать. Для этого он выскочил на дорогу в надежде ее перебежать перед близко идущим транспортом.

На месте работают представители Госавтоинспекции, медики.

Детали о состоянии пострадавшего пока не уточняются.