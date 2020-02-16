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Убегавшего от обидчика мужчину сбила машина на улице Пскова

На пересечении Рижского проспекта и улицы Юбилейной сбит человек. Фото: ПАИ.

В Пскове на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта 16 февраля около 18 часов автомашина «Мерседес» сбила человека. Как передает с места происшествия корреспондент Псковского агентства информации, пострадавший неожиданно для водителя выскочил на проезжую часть.

Очевидцы рассказали,ч то пострадавший неожиданно выскочил на дорогу. Фото: ПАИ.

По версии очевидцев, на тротуаре произошла драка. Один из ее участников решил покинуть место поединка и бросился бежать. Для этого он выскочил на дорогу в надежде ее перебежать перед близко идущим транспортом.

Легковая машина сбила человека на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной 16 февраля. Фото: ПАИ.

На месте работают представители Госавтоинспекции, медики.

О состоянии пострадавшего в ДТП на пересечении Рижского проспекта и Юбилейной пока не сообщается. Фото: ПАИ.

Детали о состоянии пострадавшего пока не уточняются.

На месте ДТП в Пскове работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой помощи. Фото: ПАИ.

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