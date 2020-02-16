Псковский футболист перешел из белорусского «Гомеля» в ФК «Новосибирск»
Воспитанник псковского футбола и академии «Спартака» 31-летний защитник Илья Гультяев перешел в футбольный клуб «Новосибирск». В сезоне 2019 года футболист защищал цвета ФК «Гомель» (Беларусь), выступавшей в Высшем дивизионе республики.
По итогам чемпионата Гультяев провел за «Гомель» 18 игр, отметился одним голом, однако это не помогло команде сохранить прописку в элите белорусского футбола - «Гомель» вылетела из вышки. Футболист, выступавший прежде в различных командах России, а также в Армении, решил вновь вернуться на родину. Он присоединился к ФК «Новосибирск», выступающему в третьей по значимости российской лиге - ПФЛ.
После 12 туров в группе «Восток» «Новосибирск» занимает третью строчку. Всего в зауральском футбольном первенстве участвует шесть коллективов. Контракт с Гультяевым рассчитан до конца сезона, выступать он будет под 33 номером. Футболист на сборе в Турции в эту субботу дебютировал в составе команды в игре против румынского «Виторула».
«Хочу помочь команде побороться за высокое место, потрепать нервы омскому «Иртышу», который сейчас лидер дивизиона. Стараюсь верить в чудеса и хочется выжать максимальный результат. Цель - победить во всех оставшихся играх, - поделился ожиданиями футболист, прежде 6 лет выступавший за сибирскую «Томь» и «Енисей». - К команде присоединился в Москве в аэропорту перед вылетом на сбор в Турцию. Многих ребят знал из команды, кого-то лично, против кого-то играл. Так что с адаптацией не было проблем».