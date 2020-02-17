«Умные» светофоры и «дружелюбные» переходы появятся в России
Приподнятые пешеходные переходы, светофоры с датчиками движения и британская система «Дружелюбный переход» могут появиться на дорогах России. Как пишет газета «Известия», соответствующие предложения о внедрении новшеств прорабатывает министерство транспорта страны.
Планируется, что изменения в ГОСТы, которые должны снизить смертность на дорогах, представят до конца текущего года
Отмечается, что экспериментальные модели перехода, включая искусственную неровность, уже тестируют в столичном регионе. Подобная конструкция позволяет снизить поток транспортных средств на 4-20 км/ч, а количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими падает на 15%.