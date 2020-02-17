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Общество

«Умные» светофоры и «дружелюбные» переходы появятся в России

Приподнятые пешеходные переходы, светофоры с датчиками движения и британская система «Дружелюбный переход» могут появиться на дорогах России. Как пишет газета «Известия», соответствующие предложения о внедрении новшеств прорабатывает министерство транспорта страны.

Планируется, что изменения в ГОСТы, которые должны снизить смертность на дорогах, представят до конца текущего года

Отмечается, что экспериментальные модели перехода, включая искусственную неровность, уже тестируют в столичном регионе. Подобная конструкция позволяет снизить поток транспортных средств на 4-20 км/ч, а количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими падает на 15%.

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