Предложение о присвоении всем автомобилям в России экологического класса рассмотрит ГИБДД

07:50, 17 февраля 2020, ПАИ

Депутат Государственной думы Михаил Старшинов обратился в ГУОБДД МВД России с предложением о присвоении всем автомобилям экологического класса, пишет газета «Известия».

По словам парламентария, сотрудники Госавтоинспекции в ходе регистрации транспортных средств должным образом не фиксируют сведения об экологическом классе. «По этой причине более чем у половины зарегистрированных в РФ транспортных средств отсутствуют сведения об экологическом классе», — пояснил депутат.

В обращении Михаила Старшинова отмечается, что без отметки об экологическом статусе автомобиль должен считаться транспортным средством с высоким уровнем выброса вредных веществ.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин добавил, что не все россияне могут «легко поменять» старые автомобили на те, которые подходят по экологическому классу.