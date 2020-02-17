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Штормовой ветер и тепло принес в Псковскую область циклон «Дэннис»

Псковская область находится под влиянием штормового циклона «Дэннис», сообщили Псковскому агентству информации в метеоцентре «Фобос».

В результате циклона порывы ветра могут превысить 25 м/с. Аналогичная погода наблюдается, в частности, в Ленинградской и Новгородской областях. Сильные осадки ожидаются лишь в северных регионах – Карелии, Мурманской и Архангельской областях.

Кроме сильного ветра и дождей, циклон установит температурный рекорды – 17 февраля в Псковской области ожидается до +8…+9°C.

Усиление ветра в Псковской области началось с вечера 16 февраля. Скорость ветра начнет снижаться только со вторника.

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