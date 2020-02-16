Пожизненное лишение свободы грозит островичу за двойное убийство

09:59, 17 февраля 2020, ПАИ

Жителю Островского района грозит пожизненное лишение свободы за то, что он зарезал свою сожительницу и её мать. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что трагедия произошла 23 февраля 2019 года в квартире многоэтажного дома в одном из населенных пунктов Островского района. Пьяный мужчина поссорился с сожительницей и её престарелой мамой. Он схватил нож и ударил им пенсионерку, причинив ей повреждения, повлекшие её смерть. Её дочь вызвала сотрудников полиции. Однако, когда стражи порядка приехали на место происшествия, то обнаружили, что звонившая женщина также мертва. Мужчина пытался скрыться с места происшествия через балкон, но был задержан.

Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения. Санкция пунктов «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.