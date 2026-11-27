Два автомобиля не поделили перекрёсток в Пскове

11:45, 27 ноября 2026, ПАИ

Автомобили Lada Granta и Hyundai Accent столкнулись на пересечении улиц Печорской и Коммунальной в Пскове, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX











Водитель Hyundai от госпитализации отказалась. Пострадавших нет.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и бригада медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.