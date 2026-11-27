Неизвестные подожгли квартиру в Пскове

10:29, 27 ноября 2026, ПАИ

Два пожара произошло в Псковской области за минувшие дежурные сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

26 ноября в 17:32 поступило сообщение о возгорании в бане на улице 3-й Ударной Армии в Великих Луках. Огонь повредил парильное помещение, оно также закопчено. Причиной, предположительно, стало отсутствие или несоответствие отступок дымовой трубы до конструкции здания. Спасена хозяйственная постройка. На месте работали девять специалистов МЧС России и три единицы техники.

Также 27 ноября в 03:52 на улице Гражданской в Пскове произошло возгорание в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома. Огонь повредил пластиковую оконную раму и остекление. Предположительная причина – поджог. Для тушения привлекались десять специалистов МЧС России и три единицы техники.