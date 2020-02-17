Псковским зоозащитникам из «Шанса» требуется финансовая помощь в покупке еды для 160 собак

12:05, 17 февраля 2020, ПАИ

Финансовая помощь требуется псковской зоозащитной организации «Шанс», чтобы купить еду для 160 собак. Как сообщили Псковскому агентству информации зоозщитники, 18 февраля в кашу для собак отправят последнюю порцию риса, а 19 февраля питомцев нечем станет кормить.

«Мы реально стоим на краю, — отметили они. — Из года в год ситуация с финансированием только ухудшается! Только риса и гречки мы потребляем в день 36-38 пачек по 900 г. Это 900 кг в месяц, примерно 40 тысяч рублей».

«Шанс» гуманно сокращает количество бездомных собак в городе. И сейчас у нас нет ни финансирования, ни контрактов — ничего! И никого кроме вас и 160 собак, которых нужно кормить каждый день! Мы с ног сбиваемся, чтобы обеспечить собак необходимым», — добавили они.

Неравнодушные псковичи могут привезти любое количество риса, гречки или макарон по адресу: улица Советской армии, 56 Б. Также можно сделать пожертвование.