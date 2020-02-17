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Общество

Псковским зоозащитникам из «Шанса» требуется финансовая помощь в покупке еды для 160 собак

Фото псковской зоозащитной организации "Шанс"

Финансовая помощь требуется псковской зоозащитной организации «Шанс», чтобы купить еду для 160 собак. Как сообщили Псковскому агентству информации зоозщитники, 18 февраля в кашу для собак отправят последнюю порцию риса, а 19 февраля питомцев нечем станет кормить.

«Мы реально стоим на краю, — отметили они. — Из года в год ситуация с финансированием только ухудшается! Только риса и гречки мы потребляем в день 36-38 пачек по 900 г. Это 900 кг в месяц, примерно 40 тысяч рублей».

«Шанс» гуманно сокращает количество бездомных собак в городе. И сейчас у нас нет ни финансирования, ни контрактов — ничего! И никого кроме вас и 160 собак, которых нужно кормить каждый день! Мы с ног сбиваемся, чтобы обеспечить собак необходимым», — добавили они.

Неравнодушные псковичи могут привезти любое количество риса, гречки или макарон по адресу: улица Советской армии, 56 Б. Также можно сделать пожертвование.

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