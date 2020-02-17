Роскомнадзор приступил к блокировке продающих персональные данные россиян ресурсов

12:27, 17 февраля 2020, ПАИ

Роскомнадзор начал блокировать ресурсы за продажу персональных данных россиян. В частности, речь идет о сайтах phreaker.pro и dublikat.eu, передает ТАСС.

На форумах были доступны к продаже и открытому скачиванию базы с персональными данными жителей России. В связи с этим ресурсы попали в реестр нарушителей прав. Федеральный закон «О персональных данных» требует получения осознанного согласия граждан на обработку персональных данных в определенных целях. На сайте форумов нет сведений, которые бы подтверждали наличие согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных, уточнили в контрольном ведомстве.

Кроме того, незаконное размещение персональных данных приводит к рискам массового нарушения прав граждан, угрозе безопасности человека и имущества.