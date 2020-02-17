0
14:08
Глава администрации Пскова рекомендовал не передергивать факты о реконструкции музыкальной школы и мебели для нее (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
13:54
Открыт временный мост через реку Шелонь в Дедовичском районе
13:10
Пять кандидатов на пост главы Печорского района прошли регистрацию в ТИК
12:48
Псковскому губернатору представили макеты транспортных карт для оплаты проезда в автобусах
12:05
Псковским зоозащитникам из «Шанса» требуется финансовая помощь в покупке еды для 160 собак
11:22
Новый проект ПАИ «К счастью»: Должны ли дети быть послушными
09:49
Нави Волырк и где он обитает: Спектакль-паноптикум поставили в Псковском театре
Еще новости
Общество

Дополнительные контейнеры установлены в частном секторе Пскова

Новые контейнеры для твердых коммунальных отходов установлены по пяти адресам частного сектора Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

Совместно с Управлением городского хозяйства администрации города представители компании проанализировали ситуацию и выявили территории, где на данный момент не хватает контейнеров. В перечень вошли такие микрорайоны как Кресты, Псковкирпич, Лепеши, Учхоз.

В ходе выезда были определены места для создания контейнерных площадок с учетом норм СанПиНа. В результате решено было установить контейнеры объемом 1,5 кубометра по адресам: улица Поклонная Горка, вблизи дома № 1 (вывоз по вторникам), Моховая, вблизи дома № 12 (вывоз по вторникам), улица Малолопатинская, вблизи дома № 12 (вывоз по средам), улица Советской Армии, вблизи дома № 79Б (вывоз по средам), улица Софьи Ковалевской, вблизи дома № 10/1 (вывоз по средам).

В компании добавили, что решается вопрос об установке контейнеров на улице Декабристов  и Лунинской. Контейнеры объемом 1,1 кубометра поставят в деревнях Митрохово и Силово-Медведово (вывоз еженедельно по понедельникам).

Дополнительные места для установки контейнеров будут определены в точечном режиме, в том числе с участием населения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
Представители «Экопрома» провели встречу с жителями Красногородского района Минприроды: Федеральная схема обращения с отходами появится в марте Регоператор дал оценку работе Полновской волости при реализации экологической реформы Новые контейнеры для сбора мусора установят в частном секторе Пскова «Экопром» уточнит клиентскую базу в Стругах Красных Список мест для установки контейнеров в Пскове актуализирует «Экопром» Контейнер для сбора мусора установит «Экопром» по просьбе горожан во 2-м переулке Псковстроя Снижение объемов вывозимого с Талабских островов мусора эксперты связывают с низким турпотоком Минприроды: Полистовский заповедник ответственно относится к раздельному сбору мусора Весов не обнаружила прокуратура в пункте приема мусора в Пустошкинском районе
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Глава администрации Пскова рекомендовал не передергивать факты о реконструкции музыкальной школы и мебели для нее (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
17 февраля 2020
Глава администрации Пскова рекомендовал не передергивать факты о реконструкции музыкальной школы и мебели для нее (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Открыт временный мост через реку Шелонь в Дедовичском районе
17 февраля 2020
Открыт временный мост через реку Шелонь в Дедовичском районе
Пять кандидатов на пост главы Печорского района прошли регистрацию в ТИК
17 февраля 2020
Пять кандидатов на пост главы Печорского района прошли регистрацию в ТИК
Псковскому губернатору представили макеты транспортных карт для оплаты проезда в автобусах
17 февраля 2020
Псковскому губернатору представили макеты транспортных карт для оплаты проезда в автобусах 1
Псковским зоозащитникам из «Шанса» требуется финансовая помощь в покупке еды для 160 собак
17 февраля 2020
Псковским зоозащитникам из «Шанса» требуется финансовая помощь в покупке еды для 160 собак 1
Псковская область заняла пятое место среди регионов СЗФО по качеству жизни в 2019 году
17 февраля 2020
Псковская область заняла пятое место среди регионов СЗФО по качеству жизни в 2019 году
Штормовой ветер и тепло принес в Псковскую область циклон «Дэннис»
17 февраля 2020
Штормовой ветер и тепло принес в Псковскую область циклон «Дэннис»
Сильные морозы в марте ожидает Гидрометцентр
17 февраля 2020
Сильные морозы в марте ожидает Гидрометцентр

Идет загрузка...