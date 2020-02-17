Дополнительные контейнеры установлены в частном секторе Пскова

13:19, 17 февраля 2020, ПАИ

Новые контейнеры для твердых коммунальных отходов установлены по пяти адресам частного сектора Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

Совместно с Управлением городского хозяйства администрации города представители компании проанализировали ситуацию и выявили территории, где на данный момент не хватает контейнеров. В перечень вошли такие микрорайоны как Кресты, Псковкирпич, Лепеши, Учхоз.

В ходе выезда были определены места для создания контейнерных площадок с учетом норм СанПиНа. В результате решено было установить контейнеры объемом 1,5 кубометра по адресам: улица Поклонная Горка, вблизи дома № 1 (вывоз по вторникам), Моховая, вблизи дома № 12 (вывоз по вторникам), улица Малолопатинская, вблизи дома № 12 (вывоз по средам), улица Советской Армии, вблизи дома № 79Б (вывоз по средам), улица Софьи Ковалевской, вблизи дома № 10/1 (вывоз по средам).

В компании добавили, что решается вопрос об установке контейнеров на улице Декабристов и Лунинской. Контейнеры объемом 1,1 кубометра поставят в деревнях Митрохово и Силово-Медведово (вывоз еженедельно по понедельникам).

Дополнительные места для установки контейнеров будут определены в точечном режиме, в том числе с участием населения.