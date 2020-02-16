На 100 тысяч рублей обманули мошенники пенсионерку из Новосокольнического района

14:00, 17 февраля 2020, ПАИ

В Новосокольническом районе 58-летняя местная жительница приняла участие в «щедрой» акции и стала жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 февраля женщина получила сообщение в соцсетях от знакомой о том, что по акции одного из банков можно получить бонус в размере 2500 рублей. Пенсионерка повелась на уловки мошенников, которые завладели деньгами с ее карты. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Обстоятельства уточняются.

Днем ранее 38-летняя великолучанке позвонил неизвестный, который представился сотрудников службы безопасности банка. Обманным путем он похитил у доверчивой женщины более 69 тысяч рублей. По данному факту ведется проверка.