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Общество

Представители «Экопрома» провели встречу с жителями Красногородского района

Представители ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области провели встречу с жителями деревень Ильинское и Литвинка Красногородского района. У населения накопились вопросы, связанные с графиком вывоза мусора, корректировкой квитанций и установленным тарифом на вывоз ТКО, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании. Жители также выразили опасение, что из-за погодных условий грузовики регоператора не смогут проехать к населенным пунктам.

Заместитель директора по региональному развитию филиала ООО «Экопром» Антон Васильев уверил жителей, что все вопросы, в частности, касающиеся состояния дорог, находятся на контроле. Будет также разработан оптимальный маршрут, обследованы дороги, возможности проезда для оказания качественной услуги. В распоряжении компании есть машины разного размера, которые могут подъезжать на любые территории.

«Жители населенных пунктов, куда машина не ездит, и услуга не оказывается, вправе написать заявление на перерасчет», - добавил Антон Васильев.

В ходе встречи жители деревень также поинтересовались, где можно получить спецпакеты для отходов, где организован мешковой сбор. Антон Васильев ответил, что главы волостей должны направить запрос в компанию «Экопром» с указанием количества людей, проживающих в данном населенном пункте. Регоператор предоставляет спецпакеты бесплатно.

Глава Красногородской волости Анатолий Васильев обозначил проблемные территории, где требуется установка дополнительных контейнеров. Представитель регоператора пообещал, что недостающие емкости появятся в скором времени там, где они необходимы.

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