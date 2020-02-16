В честь Дня защитника Отечества в Великих Луках прошел шахматный турнир

15:06, 17 февраля 2020, ПАИ

В Великих Луках состоялся турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества. Участие в нем приняли 18 команд, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации шахмат Псковской области.Это спортсмены из Пскова, Бежаницкого, Куньинского и Великолукского районов области. Мероприятие стало своего рода репетицией при подготовке к всероссийскому турниру среди команд малых городов страны, который в августе текущего года впервые пройдет в Великих Луках.

7 туров матчей между командами, участниками которых стали юные шахматисты, воспитанники спортшкол города Великие Луки, а также опытные ветераны шахмат, прошли в упорной борьбе, рассказали в Федерации.

Победу одержала команда «Ветераны города Великие Луки», которая набрала 13 очков из 14 возможных.

Второе место заняла команда «Федерация шахмат Псковской области», которой удалось набрать 10,5 очков. Третье место заняла команда ветеранов органов местного самоуправления Великих Лук, набрав 8,5 очков.

Участников турнира поздравили заместитель главы города Сергей Агарёв, а также заместитель председателя Псковского областного Собрания Анатолий Копосов и президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов, которые активно принимали участие в турнире, выступая за свои команды.