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«Кто-то в футболке Месси, кто-то – в Роналду»: как чемпионат мира повлиял на юных псковских футболистов

Завершившийся чемпионат мира повлиял на юных псковских футболистов. Об этом сообщил заведующий отделом спортивной команды футбольного клуба «Машиностроитель» Герман Кравченко в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «Седьмое небо».

Фото: ПАИ

По его словам, дети вдохновляются звёздами мирового футбола и даже приходят на тренировки в майках своих кумиров. «Стратегии мы точно не разбираем, потому что дети ещё маленькие. Им до стратегий ещё далеко. А в тренировочном плане, да, видно, что некоторые уже смотрят игры. У кого-то есть любимые футболисты. Даже в чём они приходят на тренировки – кто-то пришёл в футболке Месси, кто-то в футболке Криштиану Роналду, кто-то ещё в чём-то», – отметил Кравченко.

Специалист подчеркнул, что взрослый и детский футбол – это принципиально разные вещи. «На чемпионате мира большая ответственность за результат. А в детско-юношеском футболе, особенно на начальных этапах, этой ответственности нет и не должно быть. Там дети получают удовольствие и просто играют в футбол», – сказал он.

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