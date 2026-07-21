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Псковский арбитр вошёл в тройку лучших по итогам прошлого сезона Высшей лиги

Псковский арбитр Денис Аторин вошёл в тройку лучших по итогам прошедшего сезона Высшей лиги по баскетболу. Об этом сообщила Российская федерация баскетбола.

Графика: Российская федерация баскетбола

Награды номинантам вручат на ближайших семинарах. Номинации утвердили на основании оценок, полученных судьями и комиссарами в течение прошедшего сезона.

Аторин вошёл в топ-3 Высшей лиги среди мужских команд вместе с Даниилом Антоновым из Москвы и Данилом Шебаршиновым из Санкт-Петербурга. Высшая лига – третий по силе дивизион в структуре российского баскетбола после Единой лиги и Суперлиги.

Отметим, что в прошедшем сезоне пскович отсудил матч женской Премьер-лиги между красноярским «Енисеем» и «Энергией» из Иваново, а также судил главные игры Высшей лиги – матч финальной серии в Тобольске между «Динамо» из Уфы и местным «Нефтехимиком», одну из полуфинальных встреч в Уфе между «Динамо» и «Чебоксарскими ястребами».

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