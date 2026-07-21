Великолукский боец Руслан Шамилов вошёл в список претендентов на титульный бой в ACA после ухода чемпиона в UFC

10:15, 21 июля 2026, ПАИ

Великолукский боец смешанных единоборств Руслан Шамилов рассматривается руководством лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) в качестве одного из возможных соперников для Эдила Эсенгулова в бою за вакантный титул чемпиона в среднем весе. Об этом заявил руководитель организации Магомед Бибулатов, сообщает «Чемпионат».

Чемпионский пояс ACA в среднем весе стал вакантным после того, как чемпион организации Магомедрасул Гасанов подписал контракт с UFC и освободил свой титул. Гасанов провёл семь успешных защит пояса. «После победы над Джанаевым Эсенгулов по праву заслужил свой титульный шанс. Три боя и три досрочные победы над топами дивизиона. В соперниках ему будем рассматривать Эмеева, Шлеменко и Шамилова», – сказал Бибулатов.

На счету Руслана Шамилова 18 побед и 5 поражений в ММА. В ACA он одержал шесть побед подряд, в том числе досрочно победил Дмитрия Арышева на турнире ACA 204. Ранее в программе «Лики Лук» на «Первом Псковском» он заявлял, что считает себя одним из главных претендентов на титул и обсуждает с руководством лиги возможность проведения боя за пояс.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».