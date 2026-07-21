Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Матч за суперкубок Псковской области по футболу перенесли на неопределённый срок

Матч за суперкубок Псковской области по футболу между «Псковом» и «Стрелой», запланированный на 22 июля, перенесли на неопределённый срок. Об этом сообщила региональная федерация по этому виду спорта.

Фото: Федерация футбола Псковской области

Это уже второй перенос титульной встречи. Изначально игру планировалось провести 16 июня на стадионе «Машиностроитель». Затем федерация перенесла матч в Остров и наметила её на 22 июня. Позже организация вновь объявила о том, что игру за суперкубок примет «Машиностроитель», однако теперь встречу вновь перенесли без уточнения нового места и времени.

Ранее стало известно, что 25 июля «Пскову» предстоит сыграть в финале Кубка Северо-Запада против спортшколы «Ленинградец». Матч состоится в Гатчине Ленинградской области и начнётся в 15:00.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






21 июля 2026

Псковский арбитр вошёл в тройку лучших по итогам прошлого сезона Высшей лиги
21 июля 2026

Матч за суперкубок Псковской области по футболу перенесли на неопределённый срок
21 июля 2026

Великолукский боец Руслан Шамилов вошёл в список претендентов на титульный бой в ACA после ухода чемпиона в UFC
20 июля 2026

Андрей Аленичев: Чемпионат мира даст толчок развитию футбола в Псковской области
20 июля 2026

В России официально появился День хоккея
20 июля 2026

ФК «Псков» занял четвёртое место в ЮФЛ по итогам первого круга
20 июля 2026

Глава города поздравил псковского легкоатлета Гайрабекова с победой на первенстве России
20 июля 2026

Псковские боксёры стали медалистами Всероссийской летней универсиады

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...