Матч за суперкубок Псковской области по футболу перенесли на неопределённый срок

10:34, 21 июля 2026, ПАИ

Матч за суперкубок Псковской области по футболу между «Псковом» и «Стрелой», запланированный на 22 июля, перенесли на неопределённый срок. Об этом сообщила региональная федерация по этому виду спорта.

Это уже второй перенос титульной встречи. Изначально игру планировалось провести 16 июня на стадионе «Машиностроитель». Затем федерация перенесла матч в Остров и наметила её на 22 июня. Позже организация вновь объявила о том, что игру за суперкубок примет «Машиностроитель», однако теперь встречу вновь перенесли без уточнения нового места и времени.

Ранее стало известно, что 25 июля «Пскову» предстоит сыграть в финале Кубка Северо-Запада против спортшколы «Ленинградец». Матч состоится в Гатчине Ленинградской области и начнётся в 15:00.

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