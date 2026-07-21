Псковской рекордсменке Бондаренко присвоили разряд кандидата в мастера спорта по лёгкой атлетике

17:19, 21 июля 2026, ПАИ

Псковской спортсменке, воспитаннице спортшколы «Надежда» Эвелине Бондаренко присвоили разряд кандидата в мастера спорта по лёгкой атлетике. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Юная спортсменка в середине июня вышла в финал первенства России в беге на 400 метров с барьерами, установила рекорд Псковской области на этой дистанции и выполнила квалификационный норматив для присвоения разряда. В финале она этот результат улучшила, заняв седьмое место.

Недавно в Смоленске на всероссийских стартах она одержала победу и ещё раз обновила лучшее региональное достижение в беге на 400 метров с барьерами. Её результат – 1 минута и 1,83 секунды.

Кроме того, на смоленских стартах разряд кандидата в мастера спорта выполнила псковичка Арина Блюмина. В беге на 100 метров с барьерами она заняла третье место и показала результат 14,63 секунды.

Разряд кандидата в мастера спорта также присвоили псковичу Максиму Михееву.

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