Псковский пилот примет участие в ралли «Кавказ»

15:52, 21 июля 2026, ПАИ

Псковский пилот Константин Егоров в экипаже с петербуржцем Виктором Крюковым примет участие в четвёртом этапе чемпионата России по ралли «Кавказ». Гонка пройдёт в селе Архыз в Карачаево-Черкесии 24 и 25 июля, сообщает корреспондент ПАИ.

На гонку заявлено более 40 экипажей, которые будут бороться за рейтинговые очки в пяти зачётных группах, в том числе в новом для чемпионата России классе 1. Титул чемпиона страны в этом году будет разыгрываться в зачёте 1, начиная с ралли «Кавказ», и именно в этом классе будет выступать Константин Егоров. Конкуренцию ему окажут три автомобиля, заявленные от Москвы, Челябинска и Луганска.

Общий километраж девяти боевых спецучастков четвёртого этапа чемпионата России составит 125 километров. 24 июля участников ждёт свободная практика, квалификация, церемония открытия и три спецучастка. Оставшаяся часть гонки состоится на следующий день.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».