Пскович стал бронзовым призёром чемпионата России по гребле среди лиц с ПОДА

16:36, 21 июля 2026, ПАИ

Пскович Вадим Морозов стал бронзовым призёром чемпионата России по академической гребле среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соревнования прошли в Москве, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Вадим Морозов занял третье место в финальном заезде на 2 000 метров в одиночках в классе ПГ1. Он преодолел дистанцию за 10 минут и 28 секунд. Опередить псковского спортсмена удалось только Алмазу Шарафиеву из Татарстана и Дмитрию Лобанову из Санкт-Петербурга.

Региональный центр спортивной подготовки поздравил медалиста и пожелал дальнейших побед.

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