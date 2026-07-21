Спартакиада для жителей и гостей Гдовского района пройдёт 25 июля

21:35, 21 июля 2026, ПАИ

Спартакиада для жителей и гостей Гдовского района пройдёт в посёлке Устье 25 июля. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Опубликована программа соревнований:

в 10:00 начнётся заезд участников;

в 10:30 состоится торжественное открытие спартакиады;

в 11:00 стартуют основные соревнования;

с 14:00 до 14:30 запланирован обеденный перерыв;

в 15:00 участников и зрителей ждут подведение итогов, церемония награждения и закрытие спартакиады;

в 16:00 запланирован отъезд участников и уборка территории.

К участию приглашаются команды учреждений культуры, а также «дачные» команды – все активные жители и гости, которые проводят лето в Гдовском районе.

Организаторами выступают ЦДК Гдовского района и Молодёжный центр Гдовского района.