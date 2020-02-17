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Общество

112 пенсионеров обучили компьютерной грамотности в Псковской области в 2019 году

112 пенсионеров обучили компьютерной граммотности в Псковской области в 2019 году. Бесплатные обучения пожилых граждан продолжаются и в этом году, сообщили Псковскому агентству информации в отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

С 2020 года спектр предлагаемых услуг расширился, и теперь пенсионеры могут принимать участие в тренингах по работе на планшетах и смартфонах. Программа обучения на компьютере состоит из 32 академических часов, на планшетах – 16 часов, на смартфонах – 8 часов.

Подчеркивается, чтл данные занятия актуальны как для пенсионеров, так и для представителей старшего поколения, которые проживают в отдаленных районах. Обучение продолжится на площадках ПсковГУ и Псковского учебного центра «Псков», который имеет филиалы в Великих Луках, Дно и Невеле.

Подробную информацию о курсах можно получить по телефонам: 8(8112) 696592, 89319007111, 8(8112) 752440.

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