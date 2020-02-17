Отметить День защитника Отечества приглашает аквапарк «Акваполис»

16:40, 17 февраля 2020, ПАИ

Псковичей приглашают отметить День защитника Отечества в аквапарк «Акваполис». Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комплекса.

Уникальные акробатические выступления на шесте и кольце от специальных гостей праздника из академии спорта на пилоне и воздушной акробатики в рамках программы SPAртакиада RELAXa.

Помимо этого, в аквапарке пройдет розыгрыш семейного абонемента, абонемента на месяц и карты гостя.

В 12:00 состоится поролоновое шоу с розыгрышем призов

В 12:30 – аквагимнастика «Аты-Баты»

С 13:30 до 13:45 состоится мастер-класс «Открытка для настоящего мужчины»

В 14:00 – пиратский квест «Сокровища Синей бороды»

14:30 – Аква-фитнес: силовая тренировка в большом бассейне с розыгрышем призов

15:00 - Мини Диско

15:15 – Ароматерапия «Цитрусовое настроение»

16:00 - Шоу профессора Николя

16:30 – Водная эстафета на призы авкапарка

16:50 – Награждение участников водной эстафеты

17:00 – Акробатические выступления на шесте и кольце в большом бассейне. Танцевальное шоу

17:20 - Розыгрыш призов в большом бассейне.