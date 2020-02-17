0
15:04
Из-за циклона «Дэннис» произошли локальные отключения электричества в пяти районах Псковской области
14:08
Глава администрации Пскова рекомендовал не передергивать факты о реконструкции музыкальной школы и мебели для нее (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
13:54
Открыт временный мост через реку Шелонь в Дедовичском районе
13:10
Пять кандидатов на пост главы Печорского района прошли регистрацию в ТИК
12:48
Псковскому губернатору представили макеты транспортных карт для оплаты проезда в автобусах
12:05
Псковским зоозащитникам из «Шанса» требуется финансовая помощь в покупке еды для 160 собак
11:22
Новый проект ПАИ «К счастью»: Должны ли дети быть послушными
Еще новости
Общество

Отметить День защитника Отечества приглашает аквапарк «Акваполис»

Псковичей приглашают отметить День защитника Отечества в аквапарк «Акваполис». Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комплекса.

Уникальные акробатические выступления на шесте и кольце от специальных гостей праздника из академии спорта на пилоне и воздушной акробатики в рамках программы SPAртакиада RELAXa.

Помимо этого, в аквапарке пройдет розыгрыш семейного абонемента, абонемента на месяц и карты гостя.

В 12:00 состоится поролоновое шоу с розыгрышем призов

В 12:30 – аквагимнастика «Аты-Баты»

С 13:30 до 13:45 состоится мастер-класс «Открытка для настоящего мужчины»

В 14:00 – пиратский  квест «Сокровища Синей бороды»

14:30 – Аква-фитнес: силовая тренировка в большом бассейне с розыгрышем призов

15:00 -  Мини Диско

15:15 – Ароматерапия «Цитрусовое настроение»

16:00 - Шоу профессора Николя

16:30 – Водная эстафета на призы авкапарка

16:50 – Награждение участников водной эстафеты

17:00 – Акробатические выступления на шесте и кольце в большом бассейне. Танцевальное шоу

17:20 - Розыгрыш призов в большом бассейне.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Из-за циклона «Дэннис» произошли локальные отключения электричества в пяти районах Псковской области
17 февраля 2020
Из-за циклона «Дэннис» произошли локальные отключения электричества в пяти районах Псковской области
Глава администрации Пскова рекомендовал не передергивать факты о реконструкции музыкальной школы и мебели для нее (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
17 февраля 2020
Глава администрации Пскова рекомендовал не передергивать факты о реконструкции музыкальной школы и мебели для нее (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Открыт временный мост через реку Шелонь в Дедовичском районе
17 февраля 2020
Открыт временный мост через реку Шелонь в Дедовичском районе
Пять кандидатов на пост главы Печорского района прошли регистрацию в ТИК
17 февраля 2020
Пять кандидатов на пост главы Печорского района прошли регистрацию в ТИК 1
Псковскому губернатору представили макеты транспортных карт для оплаты проезда в автобусах
17 февраля 2020
Псковскому губернатору представили макеты транспортных карт для оплаты проезда в автобусах 1
Псковским зоозащитникам из «Шанса» требуется финансовая помощь в покупке еды для 160 собак
17 февраля 2020
Псковским зоозащитникам из «Шанса» требуется финансовая помощь в покупке еды для 160 собак 1
Псковская область заняла пятое место среди регионов СЗФО по качеству жизни в 2019 году
17 февраля 2020
Псковская область заняла пятое место среди регионов СЗФО по качеству жизни в 2019 году
Штормовой ветер и тепло принес в Псковскую область циклон «Дэннис»
17 февраля 2020
Штормовой ветер и тепло принес в Псковскую область циклон «Дэннис»

Идет загрузка...