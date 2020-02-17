Олеся Назарой из Молодежного центра Пскова перешла на работу в управление общественных проектов и молодежной политики области

16:36, 17 февраля 2020, ПАИ

17 февраля Олеся Назарой возглавила отдел общественных проектов управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодежном центре Пскова, где Олеся до недавнего времени работала заместителем директора.

«Данному назначению послужила ее победа в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики в номинации «Руководитель подведомственного учреждения органа исполнительной власти муниципального образования Псковской области или администрации Псковской области», - сообщили в Центре.



Сама Олеся Назарой с теплотой и любовью откликается о покидаемом месте работы. Уверяет, что за время работы, а это 10 лет, было организовано и проведено свыше 700 мероприятий. В их числе: интерактивные городские праздники, литературные вечера, кино-конкурсы, велосоревнования, хип-хоп и паркур фестивали, молодежные слеты, «Походы Первокурсника» и многое другое.