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Общество

Самой богатой россиянкой по версии Forbes стала владелица Wildberries

По версии Forbes самой богатой россиянкой стала владелица Wildberries. Состояние Татьяны Бакальчук достигло 1,4 млрд долларов, пишет ТАСС.

Татьяна Бакальчук является основательницей онлайн-ретейлера Wildberries. Она обогнала бессменного лидера списка прошлых лет Елену Батурину, которая имеет состояние в 1,2 млрд долларов. Новая оценка состояния Татьяны Бакальчук произошла в связи с возрастанием оборота интернет-магазина. В 2019 году оборот вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.

Ранее Татьяна Бакальчук уже попадала в список богатейших людей страны в 2018 году, когда ее состояние оценивалось в 600 млн долларов. Через год состояние возросло вдвое, что позволило занять второе место.

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