Самой богатой россиянкой по версии Forbes стала владелица Wildberries

12:15, 20 февраля 2020, ПАИ

По версии Forbes самой богатой россиянкой стала владелица Wildberries. Состояние Татьяны Бакальчук достигло 1,4 млрд долларов, пишет ТАСС.

Татьяна Бакальчук является основательницей онлайн-ретейлера Wildberries. Она обогнала бессменного лидера списка прошлых лет Елену Батурину, которая имеет состояние в 1,2 млрд долларов. Новая оценка состояния Татьяны Бакальчук произошла в связи с возрастанием оборота интернет-магазина. В 2019 году оборот вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.

Ранее Татьяна Бакальчук уже попадала в список богатейших людей страны в 2018 году, когда ее состояние оценивалось в 600 млн долларов. Через год состояние возросло вдвое, что позволило занять второе место.