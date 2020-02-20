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Общество

«Спецдор 60» приведет в порядок две псковские улицы по нацпроекту

ООО «Спецдор 60» стало победителем двух электронных аукционов и займется ремонтом двух псковских улиц в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Стоимость одного из контрактов составила 18,8 млн рублей. На эти деньги будет отремонтирован участок протяженностью 750 метров объездной дороги под Виадуком (дорога, соединяющая улицу Вокзальную с улицей Льва Толстого). Подрядчик проведет фрезерование существующего покрытия на глубину до 5 см, отрегулирует высоту крышек люков, заменит бортовой камень, заасфальтирует дорогу, а также заменит асфальтовое покрытие тротуара и автобусной остановки, нанесет дорожную разметку. Восстановление зеленой зоны предусматривает устройство зеленых зон и обрезку кустарника. Срок окончания работ по контракту - 28 августа 2020 года.

Этот же подрядчик отремонтирует улицу Гагарина в Пскове от улицы Бастионной до Октябрьского проспекта. Протяженность участка составит 355 метров.

Контракт заключен на сумму 5,2 млн рублей. На эти средства будут проведены следующие работы: срезка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной до 5 см, разборка дорожного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев, регулирование высоты крышек колодцев, демонтаж и укладка плит покрытия, замена люков колодцев и камер, устройство основания из щебня толщиной 15 см, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, нанесение дорожной разметки термопластиком со светоотражающими элементами.

Срок выполнения работ – 20 июля 2020 года. Деньги на выполнение работ направлены из федерального и областного бюджетов.

Всего в рамках БКАД в 2020 году в Псковской области будет отремонтировано около 154 км дорог, в том числе 125 км региональных автодорог и около 30 в псковской городской агломерации. В Пскове с помощью БКАД приведут в нормативное состояние 2,3 км Рижского проспекта, улицы Боровая и Черняховского в микрорайоне «Псковкирпич». Кроме того, продолжаются работы на переходящих объектах – улице Яна Фабрициуса, Инженерной и перекрестке Индустриальной и Инженерной.

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