34 теракта предотвратили в России в 2019 году

12:22, 20 февраля 2020, ПАИ

В 2019 году в России предотвратили 34 теракта. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ, сообщает ТАСС.

Владимир Путин отметил, что общее количество преступлений террористической направленности в России продолжает сокращаться — с девяти в 2018 году до четырёх в 2019 году. При этом, по его словам, в 2019 году предотвращено 57 таких преступлений, в том числе 34 теракта.

Президент России отметил, что прошлый год для ФСБ был напряжённым и непростым, но служба совместно с другими ведомствами сумела оперативно нейтрализовать серьёзные вызовы и риски для национальной безопасности. В связи с этим Владимир Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за грамотные действия, проявленные мужество и решительность.