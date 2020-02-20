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Общество

34 теракта предотвратили в России в 2019 году

В 2019 году в России предотвратили 34 теракта. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ, сообщает ТАСС.

Владимир Путин отметил, что общее количество преступлений террористической направленности в России продолжает сокращаться — с девяти в 2018 году до четырёх в 2019 году. При этом, по его словам, в 2019 году предотвращено 57 таких преступлений, в том числе 34 теракта.

Президент России отметил, что прошлый год для ФСБ был напряжённым и непростым, но служба совместно с другими ведомствами сумела оперативно нейтрализовать серьёзные вызовы и риски для национальной безопасности. В связи с этим Владимир Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за грамотные действия, проявленные мужество и решительность.

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