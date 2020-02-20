ТК «ПИК 60» приглашает отметить День защитника Отечества
День защитника Отечества приглашают отметить в ТК «ПИК 60». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации торгового комплекса.
Праздничный OGONEK будет подготовлен специально к 23 февраля. Ожидается выступление ребят из вокальной студии «Карамелька», группы «Персики» и других приглашенных артистов.
В рамках программы состоятся розыгрыши призов в игровых и викторинных программах. Мероприятие состоится 23 февраля в 14:00. Вход свободный.