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Общество

ТК «ПИК 60» приглашает отметить День защитника Отечества

День защитника Отечества приглашают отметить в ТК «ПИК 60». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации торгового комплекса.

Праздничный OGONEK будет подготовлен специально к 23 февраля. Ожидается выступление ребят из вокальной студии «Карамелька», группы «Персики» и других приглашенных артистов.

В рамках программы состоятся розыгрыши призов в игровых и викторинных программах. Мероприятие состоится 23 февраля в 14:00. Вход свободный.

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