Кузнецы предложили новое место для празднования Дня Скобаря в Пскове

15:58, 20 февраля 2020, ПАИ

Псковские кузнецы предлагают проводить фестиваль «День Скобаря» в Пскове у стен Дома Сафьянщикова. Об этом было объявлено на пресс-конференции 20 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В прежние времена это привлекательное для туристов мероприятие проводилось в Комсомольском переулке, где действовал Кузнечный двор. Позднее была попытка найти новую интересную территорию, где можно было бы разместить и кузнечные горны, и организовать мастер-классы, и торговлю.

Работник Псково-Изборского музея-заповедника, заслуженный художник России Николай Москалев предложил использовать для проведения Дня Скобаря участок у Дома Сафьянщикова. «Дом Сафьянщикова – хорошее место. Уместно рассмотреть его и предложить провести День Скобаря именно там», - сказал он.

Фестиваль «День Скобаря» проводился в Пскове шесть раз. Впервые праздник был организован госкомитетом Псковской области по инвестиционной политике и туризму в 2011 году как кузнечный фестиваль с большой развлекательной программой. Сначала праздник проходил осенью. После организатором праздника выступила областная Театрально-концертная дирекция, и в 2015 году было принято решение перенести его на новогодние каникулы 2016 года. В первый год его посетили порядка 5 тысяч человек, второй и третий — около 10 тысяч человек. В 2017 году праздник не проводился. В 2018 году праздник прошёл на площадке КСК «Супер», поскольку в Музейном квартале и в Кузнечном дворе продолжались ремонтные работы.