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Общество

Гарнизонный развод нарядов Росгвардии состоялся на площади Ленина в Пскове

Гарнизонный развод нарядов Росгвардии состоялся на площади Ленина в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник Игорь Иванов отметил, что благодаря совместной эффективной работе с правоохранительными органами в регионе на должном уровне обеспечена охрана общественного порядка во время культурно-массовых и общественно-политических мероприятий.

Кроме того, в 2019 году бойцы ОМОН и СОБР провели почти 600 специальных мероприятий. Сотрудники вневедомственной охраны за совершение административных правонарушений задержано около 3 тысяч граждан. За нарушения связанные с оборотом оружия сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы привлекли к административной ответственности более тысячи граждан.

Завершая выступление, полковник полиции Игорь Иванов поздравил собравшихся с предстоящим Днем защитника Отчества.

От имени депутатского корпуса регионального парламента росгвардейцев поздравил Виктор Остренко. «Каждый, кто обеспечивает безопасность граждан, по праву называется защитником. Позвольте мне в канун Дня защитника Отечества от областного Собрания депутатов поощрить отличившихся росгвардейцев», - сказал парламентарий и вручил трём сотрудникам регионального Управления Росгвардии юлагодарности Псковского областного Собрания депутатов.

Затем сотрудникам подразделений вневедомственной охраны вручили ключи от новых патрульных автомобилей. Отличившиеся росгвардейцы награждены ведомственными наградами, а также почётными грамотами и благодарностями.

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