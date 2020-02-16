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Спорт

На первый юбилей Музей спорта Псковского края обзавелся новой эмблемой

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края при Великолукской государственной академии физической культуры и спорта отметил свое пятилетие. Об этом Псковскому агентству информации рассказал его директор Дмитрий Белюков.

Музей открыт 19 февраля 2015 года. Целью музея является изучение, сохранение и популяризация спортивного и олимпийского наследия Псковского края. На сегодняшний день в фондах музея находятся 2 тысячи 172 предмета, в том числе 1 тысяча 820 предметов основного фонда. На материалах музея выполнены две выпускные квалификационные работы высшего образования уровня магистратуры, опубликовано более 20 научных статей, 1 монография. Музей посетили более 3 тысяч 500 человек разных возрастных и социальных групп. Опыт музея представлен на международных, всероссийских и региональных научных конференциях, получил положительную оценку на заседаниях комиссии по олимпийскому образованию Олимпийского комитета России. Музей и музейные предметы зарегистрированы в государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации.

Как рассказал его директор Дмитрий Белюков, на юбилей музей получил приветственные адреса от государственных и муниципальных органов, спортивных общественных организаций. «За первую пятилетку мы определились с основными направлениями деятельности, стали заметными в масштабах Псковской области, в научном сообществе. Далее все в наших руках - будем стараться расти дальше», - сказал он.

Кстати, как отметил Дмитрий Белюков, за его авторством в этом году выйдет книга, посвященная 30 спортсменам-олимпийцам Псковщины. Презентация книги пройдет в Великих Луках и Пскове.

Кроме того, отмечается, что на юбилей через открытый конкурс у музея появилась своя официальная эмблема.

Арслан Байрамов
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