Игорь Сопов: У молодежи возрастает интерес к избирательным процессам

13:02, 20 февраля 2020, ПАИ

«У молодежи возрастает интерес к избирательным процессам», — сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области в ходе пресс-конференции 20 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, больше всего избирательным процессом интересуются школьники старших классов. Также Игорь Сопов отметил, что при Всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию планируется задействовать добровольческие ресурсы, так называемых «Волонтеров Конституции».

Игорь Сопов добавил, что в связи с изменением герба Псковской области была переформатирована эмблема областной Избирательной комиссии. Кроме этого, облизбирком привел свои информационные плакаты к единому стандарту.