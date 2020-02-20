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Общество

Игорь Сопов: У молодежи возрастает интерес к избирательным процессам

Игорь Сопов

«У молодежи возрастает интерес к избирательным процессам», — сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области в ходе пресс-конференции 20 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, больше всего избирательным процессом интересуются школьники старших классов. Также Игорь Сопов отметил, что при Всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию планируется задействовать добровольческие ресурсы, так называемых «Волонтеров Конституции».

Эмблема Избирательной комиссии Псковской области

Игорь Сопов добавил, что в связи с изменением герба Псковской области была переформатирована эмблема областной Избирательной комиссии. Кроме этого, облизбирком привел свои информационные плакаты к единому стандарту.

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