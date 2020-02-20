Губернатор Псковской области доложил вице-премьеру о подготовке к дню памяти 6-й роты

13:56, 20 февраля 2020, ПАИ

20 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению памятных мероприятий в честь 20-летия подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Совещание провел заместитель председателя правительства Юрий Борисов в Национальном центре управления обороной Министерства обороны Российской Федерации.

Михаил Ведерников рассказал, что в Псковской области завершается подготовка к памятным мероприятиям в честь 20-летия подвига 6-й роты. «Самые важные, с символической точки зрения, работы по реконструкции памятника «Купол», благоустройству прилегающей территории будут полностью завершены к концу февраля», — уточнил губернатор.

Глава регионе добавил, что удалось отремонтировать дорогу на кладбище «Орлецы-2». С просьбой об этом к региональным властям обращались родственники погибших.

«Выполнены все запланированные мероприятия и в рамках увековечение памяти героев-десантников. В частности, 8 улиц в Пскове получили имена бойцов 6 роты, проведена работа по благоустройству учреждений, названных в честь героев», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Ппродолжается работа по установке в муниципальных образованиях бюстов погибшим военнослужащим. К настоящему времени уже открыты памятные знаки в Пскове и Бежаницах. В ближайшее время торжественные церемонии пройдут в Великих Луках, Стругах Красных и в Псковском районе. Завершается работа по созданию документального фильма, который затем будет включен в региональную образовательную программу.

«Увеличенная единовременная региональная денежная выплата членам семей погибших военнослужащих на сегодняшний день доведена до адресатов в полном объеме. Исполнена большая часть просьб по адресной социальной помощи», — подытожил Михаил Ведерников.

Участники оргкомитета рассмотрели проведенную работу по увековечение памяти погибших воинов, которая ведется в субъектах РФ, обсудили комплекс организационных вопросов, связанных с проведением памятных мероприятий, которые пройдут с участием официальных лиц, членов семей военнослужащих.

В июле 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников.

6 рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно. В Псковской области ежегодно проходят памятные мероприятия по увековечение их подвига, а 1 марта стало региональной памятной датой.