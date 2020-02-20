0
20:21
Центр приема граждан планирует открыть ФССП России в Пскове
18:39
Сформированную при участии специалистов ПсковГУ дорожную карту по развитию технологического предпринимательства в России представят Госсовету
17:27
Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе
16:15
ФОТОФАКТ: В Зеленом театре Пскова разбирают сцену
16:05
Отвечающему за уборку Пскова подрядчику рекомендовано провести работу над ошибками
15:24
Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню защитника Отечества
14:42
Торговые сети стали крупнейшими клиентами «Экопрома» в Псковской области
Еще новости
Общество

Губернатор Псковской области доложил вице-премьеру о подготовке к дню памяти 6-й роты

20 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению памятных мероприятий в честь 20-летия подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Совещание провел заместитель председателя правительства Юрий Борисов в Национальном центре управления обороной Министерства обороны Российской Федерации.

Михаил Ведерников рассказал, что в Псковской области завершается подготовка к памятным мероприятиям в честь 20-летия подвига 6-й роты. «Самые важные, с символической точки зрения, работы по реконструкции памятника «Купол», благоустройству прилегающей территории будут полностью завершены к концу февраля», — уточнил губернатор.

Глава регионе добавил, что удалось отремонтировать дорогу на кладбище «Орлецы-2». С просьбой об этом к региональным властям обращались родственники погибших.

«Выполнены все запланированные мероприятия и в рамках увековечение памяти героев-десантников. В частности, 8 улиц в Пскове получили имена бойцов 6 роты, проведена работа по благоустройству учреждений, названных в честь героев», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Ппродолжается работа по установке в муниципальных образованиях бюстов погибшим военнослужащим. К настоящему времени уже открыты памятные знаки в Пскове и Бежаницах. В ближайшее время торжественные церемонии пройдут в Великих Луках, Стругах Красных и в Псковском районе. Завершается работа по созданию документального фильма, который затем будет включен в региональную образовательную программу.

«Увеличенная единовременная региональная денежная выплата членам семей погибших военнослужащих на сегодняшний день доведена до адресатов в полном объеме. Исполнена большая часть просьб по адресной социальной помощи», — подытожил Михаил Ведерников.

Участники оргкомитета рассмотрели проведенную работу по увековечение памяти погибших воинов, которая ведется в субъектах РФ, обсудили комплекс организационных вопросов, связанных с проведением памятных мероприятий, которые пройдут с участием официальных лиц, членов семей военнослужащих.

В июле 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников.

6 рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно. В Псковской области ежегодно проходят памятные мероприятия по увековечение их подвига, а 1 марта стало региональной памятной датой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Центр приема граждан планирует открыть ФССП России в Пскове
20 февраля 2020
Центр приема граждан планирует открыть ФССП России в Пскове
Сформированную при участии специалистов ПсковГУ дорожную карту по развитию технологического предпринимательства в России представят Госсовету
20 февраля 2020
Сформированную при участии специалистов ПсковГУ дорожную карту по развитию технологического предпринимательства в России представят Госсовету
Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе
20 февраля 2020
Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе
ФОТОФАКТ: В Зеленом театре Пскова разбирают сцену
20 февраля 2020
ФОТОФАКТ: В Зеленом театре Пскова разбирают сцену
Отвечающему за уборку Пскова подрядчику рекомендовано провести работу над ошибками
20 февраля 2020
Отвечающему за уборку Пскова подрядчику рекомендовано провести работу над ошибками
Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню защитника Отечества
20 февраля 2020
Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню защитника Отечества
Торговые сети стали крупнейшими клиентами «Экопрома» в Псковской области
20 февраля 2020
Торговые сети стали крупнейшими клиентами «Экопрома» в Псковской области
Мяч дружбы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20 февраля 2020
Мяч дружбы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...