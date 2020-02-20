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Общество

В роддоме Великих Лук открылся кабинет отделения ЗАГСа

В Великих Луках в роддоме открылся кабинет отдела ЗАГС. Торжественное открытие состоялось 20 февраля, сообщает газета «Великолукская правда. Новости». Кабинет будет работать в роддоме по вторникам и пятницам с 9:00 до 13:00. Здесь женщины смогут зарегистрировать рождение ребенка.

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Первое свидетельство о рождении в роддоме получила великолучанка Марина, которая на днях родила сына Богдана. Кроме того, ей вручили медаль от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Рожденному в Псковской области» и «Подарок для новорожденного», который включает в себя сертификат на сумму 5 тысяч рублей. Им можно воспользоваться в любом из магазинов, участвующих в программе.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращено рассказала, что открытие кабинетов отделов ЗАГС внутри родильного дома является мерой по приближению социальных услуг к населению. Они создаются в рамках совместного проекта областного комитета по здравоохранению и регионального комитета юстиции.

Псковская область является единственным регионом в СЗФО, где матери могут получить в роддоме свидетельство о рождении. Первый кабинет отдела ЗАГС открылся на базе Псковского перинатального центра, с декабря прошлого года он уже выдал 251 свидетельство о рождении.

Главный врач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова отметила, что делается все возможное для того, чтобы жизнь населения была позитивнее и удобнее.

«Мы рады, что появляются такие места, - рассказала заместитель главы администрации Великих Лук Юлия Ярышкина, - Мы видим перспективы развития, впереди у нас много планов и для этого нужны новые жители города».

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