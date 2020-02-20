Всероссийский конкурс «Мое село» стартует в Псковской области

15:02, 20 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области стартует Всероссийский конкурс фотографий «Мое село». Он организован в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Российское село», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Фотоконкурс представлен в трех номинациях: «Образ сельской семьи», «Мое любимое село» и «Созидательный труд крестьянина».

К участию приглашаются фотографы и любители в возрасте старше 14 лет. Место жительство участника не имеет значения. Для участия необходимо заполнить анкету и под каждой приложенной фотографией оставить описание. Работы необходимо отправлять на электронный адрес: pskov.apr@mail.ru.

Прием заявок будет осуществляться до августа 2020 года. После этого комиссия оценит работы и выделит три призовых места в каждой номинации. Работы региональных победителей разместят на федеральном сайте партпроекта «Русское село».

Второй – федеральный этап конкурса состоится в период с сентября по октябрь текущего года. Его результаты будут объявлены в октябре в офисе ЦИК партии «Единая Россия» в Москве. Победителям вручат дипломы и памятные подарки, в числе которых фотоаппараты, планшеты и смартфоны.