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Общество

Всероссийский конкурс «Мое село» стартует в Псковской области

Фото: пресс-служба регионального отделения партии

В Псковской области стартует Всероссийский конкурс фотографий «Мое село». Он организован в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Российское село», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Фотоконкурс представлен в трех номинациях: «Образ сельской семьи», «Мое любимое село» и «Созидательный труд крестьянина».

К участию приглашаются фотографы и любители в возрасте старше 14 лет. Место жительство участника не имеет значения. Для участия необходимо заполнить анкету и под каждой приложенной фотографией оставить описание. Работы необходимо отправлять на электронный адрес: pskov.apr@mail.ru.

Прием заявок будет осуществляться до августа 2020 года. После этого комиссия оценит работы и выделит три призовых места в каждой номинации. Работы региональных победителей разместят на федеральном сайте партпроекта «Русское село».

Второй – федеральный этап конкурса состоится в период с сентября по октябрь текущего года. Его результаты будут объявлены в октябре в офисе ЦИК партии «Единая Россия» в Москве. Победителям вручат дипломы и памятные подарки, в числе которых фотоаппараты, планшеты и смартфоны.

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