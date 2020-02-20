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Общество

Игорь Сопов: Псковский облизбирком готов к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции

Игорь Сопов

Избирательная комиссия Псковской области готова к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции России. Об этом сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов в ходе пресс-конференции 20 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Сопов отметил, что все процедуры, связанные с подготовкой и организацией общероссийского голосования по поправкам к Конституции, Избирательная комиссия Псковской области проведет в соответствии с тем законом, который подготовит федеральный центр.

Он пояснил, что дата голосования еще не определена, и неизвестно количество поправок. «Сроки сжаты, но мы понимаем, что все процедуры нами будут осуществлены в соответствии с законом, который появится», — добавил Игорь Сопов.

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