Игорь Сопов: Псковский облизбирком готов к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции

15:09, 20 февраля 2020, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области готова к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции России. Об этом сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов в ходе пресс-конференции 20 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Сопов отметил, что все процедуры, связанные с подготовкой и организацией общероссийского голосования по поправкам к Конституции, Избирательная комиссия Псковской области проведет в соответствии с тем законом, который подготовит федеральный центр.

Он пояснил, что дата голосования еще не определена, и неизвестно количество поправок. «Сроки сжаты, но мы понимаем, что все процедуры нами будут осуществлены в соответствии с законом, который появится», — добавил Игорь Сопов.