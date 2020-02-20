Участникам Тура по новостройкам покажут 6 новеньких домов в Пскове

15:13, 20 февраля 2020, ПАИ

Участники Тура по новостройкам смогут увидеть 6 новеньких многоквартирных домов на Запсковье и Завеличье - наиболее активно развивавющихся районах Пскова.

29 февраля будущие новоселы смогут посетить 4 современных жилых комплекса: ЖК «Приоритет», ЖК «Европа», новый дом на Запсковье по адресу улица Крупская, 24, а также SMART-квартал (улица Инженерная, 119 и улица Юности, 24) и ЖК «Новые Афины».

Участники смогут выбрать себе планировку квартиры, а также оценить качество строительства и используемых материалов. Кроме того, будет возможность пообщаться с представителем застройщика и задать ему интересующие вопросы о доме, системе коммуникаций и о благоустройстве прилегающей территории.

На месте желающие смогут также обсудить вопросы оплаты, в том числе с использованием военной ипотеки и материнского капитала, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Отъезд участников тура состоится в 11:00 от редакции «Комсомольской правды – Псков» в 11:00. Запись на поездку производиться по телефону: (8112)702042.