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Форум «Стоп-риск: стратегии профилактики» пройдёт в Печорах

Форум «Стоп-риск: стратегии профилактики» пройдёт на территории паломнического центра в Печорах. Мероприятие состоится в рамках ежегодной молодёжной встречи волонтёрского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Изображение: организаторы

С 29 по 31 октября форум объединит специалистов образовательных организаций, волонтёров в сфере первичной профилактики зависимостей от употребления психоактивных веществ в молодёжной среде, а также участников кибердружины «Риск».

Программа начнётся с работы тематических секций, среди которых площадки кинологов, экспертно-криминалистического центра, «Движения первых», управления по контролю за оборотом наркотиков и пограничного управления ФСБ. В первый день также запланированы лекция о юридической ответственности, установочная сессия и командообразование, а завершится день духовной встречей.

Второй день посвятят углублённой работе в трёх профильных блоках. Блок «Педагоги» сосредоточится на выстраивании системы профилактики вовлечения несовершеннолетних в экстремизм и терроризм, формировании общероссийской гражданской идентичности, а также роли добровольцев в культуре здорового образа жизни. Блок кибердружины «Риск» рассмотрит актуальные угрозы информационной безопасности, схемы мошенничества, правила кибергигиены и проведёт тренинг по настройке системы безопасности.

Блок «Дети» включит занятия о последствиях употребления психоактивных веществ и формировании зависимости, проектную сессию по правильному выстраиванию мероприятий, а также конкурс на разработку социального ролика. Кульминацией дня станет дискуссионная площадка «Открытый диалог», посвящённая традиционным духовно-нравственным ценностям и цифровому радикализму обучающихся.

Третий день начнётся с пленарного заседания и презентации планов работ. Затем состоится торжественное закрытие с посвящением в лидеры антинаркотического движения и кибердружины, а также награждением победителей конкурса социальных роликов.

Организаторами выступают министерство молодёжной политики Псковской области, Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив», а также координационный центр по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма Псковского государственного университета.

Мероприятие проводится в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

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