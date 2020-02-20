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Общество

Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню защитника Отечества

День защитника Отечества неминуемо приближается, и даже если ваш мужчина не отдал долг Родине, предпочёл отсидеться на гражданке, подарок дарить всё равно придётся. И сейчас самое время задуматься над тем, что именно подарить.

Понятно, что в будние дни времени на изучение ассортимента многочисленных магазинов совсем нет, поэтому Псковское агентства информации представляет онлайн-гид по лучшим подаркам. Он поможет разобраться в многообразии и приобрести оригинальные презенты для сыновей, отцов, мужей и так далее.

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