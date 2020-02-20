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Общество

Режиссёр о спектакле в честь 6-й роты: Это будет не имитация, а реставрация боя

Марина Ким и Никита Пресняков стали гостями утреннего шоу на «Русском радио» и рассказали, почему решили воссоздать события 20-летней давности на сцене. Речь идёт о музыкальном спектакле «Воины духа», посвящённом подвигу шестой роты Псковской дивизии ВДВ.

«Я считаю, что крайне важно поднимать такие темы. Наша постановка — о выборе, который есть всегда. И это будет не имитация, это будет реставрация того боя! 15 лет назад уже был поставлен спектакль об этих событиях, некоторые актёры в новой версии остались прежними. Премьеру посетят родственники людей, принимавших участие в бою. Для нас это самые главные зрители и важно, как именно они воспримут итог работы. Прошлый спектакль приняли на ура, были 15-минутные овации, никто не мог сдвинуться с места», — рассказала «Русскому радио» Марина Ким.

Никита Пресняков признался, что не испытывал особых сложностей при подготовке постановки, «разве что с танцами». «Я с детства танцую брейк-данс, но тут нужно совсем другое... Мне сказали танцевать как в клубе, а ведь в жизни я в таких местах никогда не танцую, так что не знаю, как это», — отметил он.

Все сборы от продажи билетов будут переданы в фонд семей погибших

В сюжете спектакля – история неравного боя псковских десантников с 2000 боевиков в Аргунском ущелье Северного Кавказа. Из 90 солдат и офицеров шестой роты выжили только 6 человек. Премьеру спектакля в 2004 году посетили свыше 25 тысяч зрителей. Показ обновленного спектакля состоится 29 февраля в Москве, затем его привезут и в Псков.

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