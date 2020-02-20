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Общество

Новорожденного медвежонка обнаружили в Бежаницком районе

Фото: ГТРК «Псков»

В Бежаницком районе обнаружили новорожденного медвежонка. Сейчас он находится в центре реабилитации, передает ГТРК «Псков».

В Тверской Центр спасения попал еще один медвежонок из Псковской области. Тракторист во время заготовки дров в Бежаницком районе увидел убегающую из берлоги медведицу. Мужчина обратился к инспектору-охотоведу. Медвежонка забрали из берлоги. Его назвали Блэк, он самый темный из всех медвежат в приюте. Совсем скоро новорожденный должен открыть глаза.

Блэк является уже третьим по счету медвежонком из Псковской области, который попал в центр реабилитации. До него здесь выхаживали Чука, Гека и Герду.

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