Мемориальную доску погибшему в Грозном офицеру СОБР открыли в Пскове

17:04, 20 февраля 2020, ПАИ

Мемориальную доску погибшему при исполнении служебного долга в Грозном в 1996 году офицеру СОБР, кавалеру ордена Мужества Олегу Караулову открыли в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Начальник ведомства Игорь Иванов подчеркнул, что данное событие – это дань уважения и благодарности Олегу Караулову, который выполнил свой служебный долг и погиб, защищая Родину от террористов. «Его подвиг – это пример стойкости, мужества и чести, который навсегда останется в памяти не только личного состава управления Росгвардии но и всех жителей Псковской области», - добавил он.

Собравшиеся, в числе которых был сын погибшего, почтили память Олега Караулова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске, установленной на фасаде здания специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Псковской области. Затем офицеры псковского СОБР организовали выставку оружия и специальных средств.

Отмечается, что Олег Караулов погиб в ходе оперативно-розыскных мероприятий по поиску и ликвидации незаконных вооруженных формирований.