Пожарная сигнализация сработала в Детской областной больнице в Пскове
Пожарная сигнализация сработала в здании Детской областной больницы в Пскове.
«К месту были направлены силы и средства по повышенному рангу. По прибытию никаких признаков возгорания не обнаружено. Причина срабатывания сигнализации не установлена», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Эвакуация пациентов не потребовалась.
«Силы и средства возвращены к местам постоянной дислокации», - добавили в ведомстве.