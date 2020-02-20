Пожарная сигнализация сработала в Детской областной больнице в Пскове

17:22, 20 февраля 2020, ПАИ

Пожарная сигнализация сработала в здании Детской областной больницы в Пскове.

«К месту были направлены силы и средства по повышенному рангу. По прибытию никаких признаков возгорания не обнаружено. Причина срабатывания сигнализации не установлена», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Эвакуация пациентов не потребовалась.

«Силы и средства возвращены к местам постоянной дислокации», - добавили в ведомстве.