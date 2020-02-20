В России участились случаи вредоносных рассылок на тему коронавируса

17:55, 20 февраля 2020, ПАИ

Россиян предупреждают об участившихся случаях вредоносных рассылок на тему коронавируса, пишет РИА Новости.

В письмах получателям обещают рассказать об источниках распространения коронавируса и поделиться более подробной информацией о нем. Если пользователь открывают ссылку, то троян Emotet будет установлен на его компьютер.

45% организаций во всем мире столкнулись с проблемой, когда мошенники удаленно могли активировать программы на устройстве жертвы, а также управлять гаджетом. Всего за последний месяц сотни организаций в России столкнулись с вредоносными программами. При этом злоумышленники быстро подстраиваются под повестку дня. К примеру, в декабре они использовали имя Греты Тунберг, а сейчас - коронавирус.

На данный момент более 2100 человек скончались от коронавируса. Эксперты предполагают, что новая эпидемия может накрыть Россию к осени 2020 года.