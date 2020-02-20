0
17:27
Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе
15:08
Три автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове
09:31
Владельца напавшего на ребенка бульдога в Печорском районе отправили под суд
08:46
Еще один человек погиб при пожаре в переулке Железнодорожном в Пскове
07:23
Частный дом полыхал в Железнодорожном переулке Пскова
23:27
Пассажир пострадал при опрокидывании автомобиля в Великолукском районе
23:09
Квартира загорелась в пятиэтажном доме на улице Металлистов в Пскове
Еще новости
Происшествия

В России участились случаи вредоносных рассылок на тему коронавируса

Россиян предупреждают об участившихся случаях вредоносных рассылок на тему коронавируса, пишет РИА Новости.

В письмах получателям обещают рассказать об источниках распространения коронавируса и поделиться более подробной информацией о нем. Если пользователь открывают ссылку, то троян Emotet будет установлен на его компьютер.

45% организаций во всем мире столкнулись с проблемой, когда мошенники удаленно могли активировать программы на устройстве жертвы, а также управлять гаджетом. Всего за последний месяц сотни организаций в России столкнулись с вредоносными программами. При этом злоумышленники быстро подстраиваются под повестку дня. К примеру, в декабре они использовали имя Греты Тунберг, а сейчас - коронавирус.

На данный момент более 2100 человек скончались от коронавируса. Эксперты предполагают, что новая эпидемия может накрыть Россию к осени 2020 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе
20 февраля 2020
Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе
Три автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове
20 февраля 2020
Три автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове
Владельца напавшего на ребенка бульдога в Печорском районе отправили под суд
20 февраля 2020
Владельца напавшего на ребенка бульдога в Печорском районе отправили под суд
Еще один человек погиб при пожаре в переулке Железнодорожном в Пскове
20 февраля 2020
Еще один человек погиб при пожаре в переулке Железнодорожном в Пскове
Частный дом полыхал в Железнодорожном переулке Пскова
19 февраля 2020
Частный дом полыхал в Железнодорожном переулке Пскова
Пассажир пострадал при опрокидывании автомобиля в Великолукском районе
18 февраля 2020
Пассажир пострадал при опрокидывании автомобиля в Великолукском районе
Квартира загорелась в пятиэтажном доме на улице Металлистов в Пскове
18 февраля 2020
Квартира загорелась в пятиэтажном доме на улице Металлистов в Пскове
Автомобиль сгорел после ДТП на улице в Великих Луках
18 февраля 2020
Автомобиль сгорел после ДТП на улице в Великих Луках

Идет загрузка...