Псковские пчеловоды жалуются на массовые кражи ульев

18:07, 20 февраля 2020, ПАИ

Пчеловоды Псковской области жалуются на кражи ульев. Подобные случаи обсуждают пасечники на форуме Пчеловод.инфо.

Такие факты уже зафиксированы в Островском и Палкинском районах. В основном речь идет об ульях, стоящих далеко от домов, на участках, к которым пчеловоды лишь периодически выезжают, чтобы проверить состояние домиков.

«В соседнем районе тоже у пчеловода 15 ульев увели, - отметил один из пользователей, - Стояли возле границы, уехали с его слов в Себежский район».

Данные инциденты происходят, по мнению участников форума, из-за самих пчел, которые станут «ликвидны весной». В связи со сложившейся ситуацией пасечники всерьез обсуждают чипирование пчел, чтобы избежать кражи.

Многие пользователи всерьез задумались о сохранности своих пчел и поспешили проверить их зимовку.