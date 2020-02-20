Социальный городок в Пскове достроят к концу 2021 года

18:44, 20 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области ищут подрядную организацию для продолжения строительства «Социального городка» в деревне Борисовичи Псковского района. Заказчиком выступает региональное управление капитального строительства. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 291 млн 414 тысяч 368 рублей. При этом на 2020 год предусмотрены 274 млн 590 тысяч 728 рублей, а на 2021 год – 16 млн 823 тысячи 640 рублей. Аукцион пройдёт 28 февраля.

Согласно техническому заданию, работы нужно будет выполнить до 17 декабря 2021 года. Подрядчик должен будет организовать вентиляцию, системы электроотопления, дымоудаления, водопровода и канализации, сделать внутреннюю отделку помещений. Кроме того, он должен будет запустить пять лифтов, завершить строительство крыши, стен и перегородок, а также благоустроить прилегающую территорию, заасфальтировав дорожки, обустроив тротуары.

Социальный городок - альтернативная модель учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, пока единственная в своем роде в России. В конце ноября 2019 года стало известно о выделенных средствах на продолжение строительства социального городка в Пскове.